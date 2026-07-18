Nach Aseko: Nächste Sechser-Zusage für die Eintracht

Seit dem heutigen Samstag ist Noel Aseko (20) offiziell Profi von Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler kommt vom FC Bayern und bindet sich bis 2031 an die Hessen. Jetzt richtet sich der volle Fokus auf den zweiten Sechser, der noch unbedingt kommen soll.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die Eintracht im Kampf um Raphael Onyedika (25) einen ersten Etappensieg eingefahren. Der defensive Mittelfeldspieler vom FC Brügge hat dem Bundesligisten seine Wechsel-Zusage gegeben.

Genau wie Aseko soll auch auf Onyedika in der Bankenmetropole ein Fünfjahresvertrag warten. Und auch der Ablösepoker mit dem belgischen Erstligisten ist bereits in vollem Gange, wird allerdings kein Selbstläufer.

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Aktuell bietet die SGE acht bis zehn Millionen Euro für den Nigerianer, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. Entschieden ist noch nichts, die Frankfurter sollen sich aber „berechtigte Hoffnungen“ machen.