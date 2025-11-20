Menü Suche
Lange Verhandlungen: Schicker-Wechsel auf der Kippe

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Andreas Schicker leitet die Geschicke bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Noch ist offen, ob Geschäftsführer Sport Andreas Schicker die TSG Hoffenheim verlässt und zum VfL Wolfsburg wechselt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind die Verantwortlichen der beiden Klubs gestern aus einem vierstündigen Meeting ohne klare Entscheidung gegangen. Laut dem Fachmagazin sei zudem äußerst fraglich, ob der Wechsel überhaupt zustande kommen wird.

Grund dafür seien die Mehrheitsverhältnisse bei der TSG, bei der aktuell ein Machtkampf zwischen dem Stammverein und Roger Wittmann zum Teil öffentlich ausgetragen wird. Der Stammverein, bei dem Christoph Henssler und Frank Engelhardt aktuell an der Spitze stehen, müsste einem Abgang von Schicker zustimmen, da er die Mehrheit bei den Stimmrechten besitzt. Laut dem Fachmagazin ist es „höchst fraglich“, ob Henssler und Engelhardt Schicker ziehen lassen. Er sei der letzte verbliebene Widerständler gegen Wittmann.

