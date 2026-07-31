93 Millionen: Guimarães-Transfer vor dem Abschluss

Der Wechsel von Bruno Guimarães zum FC Arsenal wird voraussichtlich zeitnah finalisiert werden. Wie ‚The Athletic‘ und ‚BBC Sport‘ unisono berichten, stehen die Verhandlungen zwischen den Gunners und Newcastle United vor dem Abschluss. Arsenal bereite ein Angebot in Höhe von 93 Millionen Euro vor, das für die Magpies schließlich ausreichen soll.

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Bislang war der englische Meister mit mehreren Angeboten für den Brasilianer abgeblitzt. Zuletzt hatten die Nordlondoner 80 Millionen plus fünf Millionen an Boni für Guimarães geboten. Jetzt wird der 28-Jährige der nächste zentrale Mittelfeldspieler, der für viel Geld in diesem Sommer Newcastle verlässt. Tottenham Hotspur hatte Sandro Tonali (26) für bis zu 117 Millionen gekauft.