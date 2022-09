Barkley nach Frankreich

Ross Barkley hat nach seinem Abschied vom FC Chelsea einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 28-jährige Mittelfeldspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung dem OGC Nizza an. Die Franzosen verkündeten Barkleys Verpflichtung vor dem Ligaspiel gegen die AS Monaco am Sonntagabend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Transfer nach dem Deadline Day war möglich, da der 28-Jährige seinen Vertrag bei Chelsea bereits zu Wochenbeginn aufgelöst hatte. Nizza muss entsprechend keine Ablöse für den ehemaligen englischen Nationalspieler zahlen.