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Bundesliga

Palhinha-Deal geplatzt

von Dominik Schneider
João Palhinha im Bayern-Training @Maxppp

João Palhinha wird aller Voraussicht nach nicht vom FC Bayern zu Aston Villa wechseln. Sportvorstand Max Eberl erklärte auf der heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung von Neuzugang Ismael Saibari (25): „Aston Villa hat uns kontaktiert wegen João Palhinha, da werden wir aber keine Einigung finden.“

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Die Villans wollten den 31-jährigen Portugiesen wohl mit Kaufoption ausleihen, Bayern möchte Palhinha aber komplett abgeben und strebt deshalb einen direkten Verkauf an. Mit den Engländern war sich der Sechser schon einig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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