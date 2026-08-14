Bundesliga
Palhinha-Deal geplatzt
@Maxppp
João Palhinha wird aller Voraussicht nach nicht vom FC Bayern zu Aston Villa wechseln. Sportvorstand Max Eberl erklärte auf der heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung von Neuzugang Ismael Saibari (25): „Aston Villa hat uns kontaktiert wegen João Palhinha, da werden wir aber keine Einigung finden.“
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Die Villans wollten den 31-jährigen Portugiesen wohl mit Kaufoption ausleihen, Bayern möchte Palhinha aber komplett abgeben und strebt deshalb einen direkten Verkauf an. Mit den Engländern war sich der Sechser schon einig.
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