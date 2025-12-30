Acht brandheiße Zweitliga-Transfers

David Mokwa (21)

Von der TSG Hoffenheim zur SV Elversberg

Die SV Elversberg hat sich wohl einen Nachfolger für Younes Ebnoutalib (22) geangelt. ‚Sky‘ zufolge steht Mokwa kurz vor einem Wechsel von Hoffenheim an die Kaiserlinde. Ein Gesamtpaket von rund zwei Millionen Euro wird gehandelt, nur noch letzte Details sind zu klären. Die TSG möchte sich eine Rückkaufoption sichern.

Umut Tohumcu (21)

Von der TSG Hoffenheim zu Holstein Kiel

Die Kieler wollen gleich doppelt in der Bundesliga zuschlagen. Das erste Objekt der Begierde ist der Hoffenheimer Tohumcu, dessen Leihe ohne Kaufoption zu den Störchen laut ‚Sky‘ unmittelbar vor dem Abschluss steht. Im Rennen um den Mittelfeldspieler kann sich der Bundesliga-Absteiger wohl unter anderem gegen Galatasaray durchsetzen.

Jonas Meffert (31)

Vom Hamburger SV zu Holstein Kiel

Auch der Routinier soll den Weg zurück an die Förde finden. Sowohl die Kieler als auch Meffert selbst wünschen sich eine erneute Zusammenarbeit. Der HSV wird dem Mittelfeldmann ein halbes Jahr vor Vertragsende keine Steine in den Weg legen. Sollten sich die beiden Nordklubs auf eine Ablöse einigen, könnte der Transfer bald fix sein.

Semir Telalovic (26)

Vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld

Innerhalb der zweiten Liga wechseln wird der Mittelstürmer, der erst im Sommer aus Ulm gekommen war und für den FCN bislang lediglich einmal im Pokal traf. Telalovic schließt sich leihweise bis Saisonende der Arminia an, eine rund 850.000 Euro hohe Kaufoption ist außerdem Teil des Deals. Die offizielle Verkündung steht zur Stunde noch aus.

Robert Wagner (22)

Vom SC Freiburg zu Dynamo Dresden

Bereits in der Hinrunde war der zentrale Mittelfeldspieler leihweise im deutschen Unterhaus aktiv. Da die Leihe zu Kiel nicht wie erhofft lief und mit Tohumcu sowie Meffert weitere Konkurrenz kommen könnte, wird das Gastspiel wohl vorzeitig beendet. Stattdessen geht es laut der ‚Bild‘ für Wagner bis Saisonende zu Schlusslicht Dynamo Dresden.

Leon-Oumar Wechsel (20)

Von GKS Tychy zu Hannover 96

Der junge Torhüter kehrt laut der ‚Bild‘ vorzeitig von seiner Leihe beim polnischen Zweitligisten zurück, da er dort zuletzt nur noch auf der Bank saß. Ob Wechsel im Winter umgehend weiter verliehen wird, ist noch offen. Ansonsten bildet der deutsche U21-Nationalspieler in der Rückrunde die Nummer drei oder vier in Hannover.

Satoshi Tanaka (23)

Von Sanfrecce Hiroshima zu Fortuna Düsseldorf

Der neue Sportvorstand Sven Mislintat hat den ersten Transfer eingetütet. Am heutigen Dienstagmorgen verkündete die Fortuna die Verpflichtung des japanischen Mittelfeldspielers, der einen Vertrag bis 2030 unterzeichnete. Die kriselnden Rheinländer zahlen eine kolportierte Ablöse in Höhe von einer Million Euro.

Christopher Olivier (19)

Vom VfB Stuttgart zu Fortuna Düsseldorf

Zwar noch nicht auf der Zielgeraden, aber ebenfalls interessant: Nach Tanaka hat die Fortuna bereits die nächste Verstärkung im Blick. Mislintat will VfB-Talent Olivier, der derzeit für die Stuttgarter Zweitvertretung am Ball ist, fest nach Düsseldorf holen. Eine Übereinkunft mit dem Rechtsverteidiger selbst dürfte keine Hürde darstellen. Ob auch eine Einigung mit dem VfB erzielt werden kann, bleibt abzuwarten.