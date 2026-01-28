Neuer Eintracht-Trainer: Wie teuer wird Riera?

Mit Albert Riera ist sich Eintracht Frankfurt schon grundlegend einig. Dem 43-jährigen Spanier winkt ein Vertrag bis 2028, übernehmen soll er im Idealfall zu Wochenbeginn. Vorher steht mit seinem derzeitigen Klub – dem slowenischen Tabellenführer NK Celje – am Sonntag das Topspiel gegen den Zweitplatzierten aus Maribor an.

Final zu klären ist unterdessen noch die Ablöse, schließlich läuft Rieras Vertrag in Slowenien noch zweieinhalb Jahre. Besagter Kontrakt enthält nach Informationen des ‚kicker‘ eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro. Denkbar sei aber, dass die Summe noch „deutlich heruntergehandelt“ werden könnte.

Update (11:01 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet von einer Einigung im Bereich von 1,3 Millionen Euro und einem Dienstantritt nach dem Celje-Spiel am Sonntag. Laut dem ‚kicker‘ hofft die SGE dagegen, Riera sogar schon vor dem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) unter Vertrag zu nehmen.

Seit Sommer 2024 und zum zweiten Mal nach einem 17-Spiele-Engagement 2023 trainiert Riera NK Celje. Zuvor stand er bei NK Olimpija und Girondins Bordeaux in Frankreich an der Seitenlinie. Als Aktiver war der Linksaußen unter anderem für Heimatklub RCD Mallorca, Espanyol Barcelona, Galatasaray und den FC Liverpool am Ball.