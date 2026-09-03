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RB-Abschied: Alles klar bei Vermeeren

von Daniel del Federico - Quelle: Het Laatste Nieuws
1 min.
Arthur Vermeeren im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Arthur Vermeeren zieht es von RB Leipzig zurück in seine belgische Heimat. Wie ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, schließt sich der 21-Jährige seinem Jugendklub Royal Antwerpen auf Leihbasis an. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

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Vermeeren befindet sich bereits in Belgien, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren, ehe er das neue Arbeitspapier unterzeichnet. Das Transferfenster der Jupiler Pro League schließt am heutigen Abend um Mitternacht, weshalb Eile geboten ist. Bei RB ist der zentrale Mittelfeldspieler trotz der wochenlangen Verletzung von Rocco Reitz (24) nicht Teil der Planung. In der vergangenen Spielzeit wurde der Rechtsfuß bereits an Olympique Marseille verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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