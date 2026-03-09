Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

10 Klubs vertreten: Die FT-Topelf des 25. Spieltags

Der FC Bayern zieht an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. In die FT-Topelf steht diesmal aber nur ein Münchner.

von Die Redaktion
Christian Kofane und Luis Díaz @Maxppp

Spieler des Spieltags: Luka Vuskovic

Mit schierer Willenskraft führte der 19-Jährige seinen Hamburger SV zum 2:1-Sieg im Abstiegsduell beim VfL Wolfsburg. Vuskovic holte beide Elfmeter für die Rothosen raus, einen davon verwandelte er selbst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute

Die Ergebnisse im Überblick

Bayern - Gladbach 4:1
Freiburg - Leverkusen 3:3
Mainz - Stuttgart 2:1
Leipzig - Augsburg 2:1
Wolfsburg - Hamburg 1:2
Heidenheim - Hoffenheim 2:4
Köln - Dortmund 1:2
St. Pauli - Frankfurt 0:0
Union - Bremen 1:4

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Leverkusen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert