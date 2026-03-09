10 Klubs vertreten: Die FT-Topelf des 25. Spieltags

Der FC Bayern zieht an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. In die FT-Topelf steht diesmal aber nur ein Münchner.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Luka Vuskovic
Mit schierer Willenskraft führte der 19-Jährige seinen Hamburger SV zum 2:1-Sieg im Abstiegsduell beim VfL Wolfsburg. Vuskovic holte beide Elfmeter für die Rothosen raus, einen davon verwandelte er selbst.
Unter der Anzeige geht's weiter
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
Bayern - Gladbach 4:1
Freiburg - Leverkusen 3:3
Mainz - Stuttgart 2:1
Leipzig - Augsburg 2:1
Wolfsburg - Hamburg 1:2
Heidenheim - Hoffenheim 2:4
Köln - Dortmund 1:2
St. Pauli - Frankfurt 0:0
Union - Bremen 1:4
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden