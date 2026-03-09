10 Klubs vertreten: Die FT-Topelf des 25. Spieltags

Spieler des Spieltags: Luka Vuskovic

Mit schierer Willenskraft führte der 19-Jährige seinen Hamburger SV zum 2:1-Sieg im Abstiegsduell beim VfL Wolfsburg. Vuskovic holte beide Elfmeter für die Rothosen raus, einen davon verwandelte er selbst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Bayern - Gladbach 4:1

Freiburg - Leverkusen 3:3

Mainz - Stuttgart 2:1

Leipzig - Augsburg 2:1

Wolfsburg - Hamburg 1:2

Heidenheim - Hoffenheim 2:4

Köln - Dortmund 1:2

St. Pauli - Frankfurt 0:0

Union - Bremen 1:4