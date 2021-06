Watford kurz vor Rose-Deal

Der FC Watford könnte sich offenbar bald mit Danny Rose verstärken. Laut dem ‚Watford Observer‘ befindet sich der Premier League-Aufsteiger in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Linksverteidiger. Das Arbeitspapier des 30-Jährigen bei Tottenham Hotspur wurde nicht verlängert, weshalb er ablösefrei auf dem Markt ist.

Rose stand seit 2007 bei den Spurs unter Vertrag und wurde bereits in der Saison 2008/09 an Watford verliehen. In der abgelaufenen Spielzeit war der Engländer unter José Mourinho nicht mehr gefragt und spielte lediglich in der zweiten Mannschaft.