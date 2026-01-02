Neuer Klub für Oldie Forster

Fraser Forster kehrt in die Premier League zurück. Der AFC Bournemouth verkündet die Verpflichtung des 37-jährigen Torhüters offiziell. Der ehemalige englische Nationalkeeper (sechs Länderspiele) unterschreibt beim aktuellen Tabellen-15. einen Vertrag bis zum Saisonende.

Zuletzt war Forster ein halbes Jahr lang vereinslos, nachdem sein Arbeitspapier bei Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer nach drei Jahren ausgelaufen war. Zuvor hatte der 2,01-Meter-Hüne unter anderem auch für Newcastle United, Celtic Glasgow und den FC Southampton gespielt.