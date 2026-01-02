Menü Suche
Neuer Klub für Oldie Forster

von Fabian Ley - Quelle: afcb.co.uk
1 min.
Fraser Forster @Maxppp

Fraser Forster kehrt in die Premier League zurück. Der AFC Bournemouth verkündet die Verpflichtung des 37-jährigen Torhüters offiziell. Der ehemalige englische Nationalkeeper (sechs Länderspiele) unterschreibt beim aktuellen Tabellen-15. einen Vertrag bis zum Saisonende.

AFC Bournemouth 🍒
We are pleased to announce the signing of goalkeeper Fraser Forster on a six-month deal ✍️

Welcome to #afcb, Fraser 🍒
Zuletzt war Forster ein halbes Jahr lang vereinslos, nachdem sein Arbeitspapier bei Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer nach drei Jahren ausgelaufen war. Zuvor hatte der 2,01-Meter-Hüne unter anderem auch für Newcastle United, Celtic Glasgow und den FC Southampton gespielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Bournemouth
Fraser Forster

