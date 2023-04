Roma: Drei Profis vor Verlängerung

Bei der AS Rom wird es in Kürze gleich mehrere positive Personalmeldungen geben. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat der Verein die Verträge mit Innenverteidiger Marash Kumbulla (23), Mittelfeldspieler Bryan Cristante (28) und Torhüter Pietro Boer verlängert. Während beide Erstgenannten bis 2027 unterzeichnen sollen, wird Backup-Keeper Boer bis 2026 unterschreiben.

Offziell haben die Römer die Deals noch nicht verkündet, der ‚Corriere‘ erwartet jedoch in Kürze die Vollzugsmeldungen. Während Cristante unter José Mourinho gesetzt ist, hat Kumbulla seinen Stammplatz aus der vergangenen Spielzeit verloren. 2021 war der Albanier für 26,5 Millionen Euro festverpflichtet worden, bestritt in dieser Saison aber lediglich 246 Einsatzminuten in der Serie A.

