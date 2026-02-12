Vier Bundesliga-Stars auf Dortmunds Einkaufsliste

Ramon Hendriks (24/VfB Stuttgart)

Der Innenverteidiger könnte der nächste Spieler sein, der vom Schwabenland in den Ruhrpott wechselt. Hendriks, vertraglich noch bis 2028 an den VfB gebunden, wird in Dortmund ganz genau beobachtet. In der laufenden Saison hat der Niederländer eine beeindruckende Entwicklung genommen, weshalb man im Ländle derzeit keinerlei Absichten verfolgt, ihn abzugeben. Ob das Bestand hat, wenn der BVB im Sommer Ernst machen sollte, wird sich zeigen.

Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim)

Dass der gebürtige Berliner die TSG im Sommer verlässt, gilt als beschlossene Sache. Asllani verfügt über eine Ausstiegsklausel, die es ihm ermöglicht, den Verein für rund 30 Millionen Euro zu verlassen. Die Konkurrenz könnte mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona kaum größer sein, dennoch hat der BVB den Stürmer fest im Visier. Schon im vergangenen Sommer bemühten sich die Dortmunder um Asllani – allerdings vergeblich. Möglicherweise ändert sich der Ausgang in diesem Jahr.

Diogo Leite (27/Union Berlin)

Ein Abgang des Portugiesen steht bereits seit Monaten fest. Lediglich der Zeitpunkt war unklar. Da sich ein Wechsel zu Lazio Rom im Winter auf den letzten Metern zerschlug, kommt Leite im Sommer ablösefrei auf den Markt. Der BVB könnte Nutzen aus dieser Situation ziehen und ein Schnäppchen eintüten. Vor allem, da mit Nico Schlotterbeck (26), Emre Can (32) und Niklas Süle (30) zahlreiche Personalien in der Innenverteidigung ungeklärt sind.

Said El Mala (19/1. FC Köln)

Mit fast jedem nationalen respektive internationalen Topklub wird der Kölner Shootingstar in Verbindung gebracht – darunter auch der BVB. Geschäftsführer Sport Lars Ricken bestätigte in der Vergangenheit sogar, dass man El Mala beobachte. Aufgrund der großen Konkurrenz und des Preisschilds von 50 bis 60 Millionen Euro hat Dortmund jedoch keine guten Karten. Dennoch würde der Tabellenzweite einen sinnvollen Schritt in El Malas weiterer Entwicklung darstellen.