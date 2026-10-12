BVB: Bundesliga-Konkurrenz bei Jakupovic

Mittelstürmer Malik Jakupovic könnte im kommenden Sommer in der Bundesliga landen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist neben Borussia Dortmund inzwischen auch der VfB Stuttgart am 17-jährigen US-Amerikaner interessiert. Eintracht Frankfurt habe in der Vergangenheit ebenfalls ein Auge auf den Stürmer von Philadelphia Union geworfen.

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Konkurrenz gebe es außerdem vom FC Chelsea und RB Salzburg. Im Sommer hatte der BVB dem Bezahlsender zufolge bereits ein Angebot zwischen zwei und drei Millionen Euro abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde. In der MLS kommt der Rechtsfuß bislang vor allem als Joker zum Einsatz.