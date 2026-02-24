Eintracht: 27-Millionen-Entscheidung vertagt

Ob Arnaud Kalimuendo auch in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt auflaufen wird, ist weiterhin unklar. Laut ‚Bild‘ wird sich die Zukunft des Leihspielers von Nottingham Forest erst nach Saisonende und womöglich spät im Sommer entscheiden. Zwar haben die Hessen mit den Tricky Trees eine Kaufoption für den 24-Jährigen ausgehandelt und sind bisher hochzufrieden mit dem Angreifer, doch ob diese gezogen wird, hängt unter anderem vom Saisonergebnis der Eintracht ab. Beide Seiten sind jedoch an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert.

Satte 27 Millionen Euro würde Kalimuendo im Fall der Fälle kosten. Ein möglicher SGE-Vertrag ist bereits seit dem Winter ausgehandelt und umfasst ein Grundgehalt von rund drei Millionen Euro bis 2031. Um den Deal zu finanzieren ist laut der Boulevardzeitung eine Europa-Qualifikation der Eintracht fast unumgänglich. Denkbar ist jedoch, dass SGE-Sportvorstand Krösche mit Nottingham noch einmal nachverhandelt. Dies gilt insbesondere, sollte der aktuelle Tabellen-17. aus der Premier League absteigen.