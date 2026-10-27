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Bayer bangt: Brisanter Ritterschlag für Maza

Ibrahim Maza lässt Bayer Leverkusen in den Vertragsverhandlungen noch zappeln. Am Rande der Ballon d’Or-Verleihung erhält der 20-Jährige eine brisante Nachricht.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Ibrahim Maza jubelt im Bayer Leverkusen Trikot 2627 @Maxppp

„Natürlich bin ich stolz. Es ist ein Traum für jeden Jungen und für jedes Mädchen, bei so einer Zeremonie dabei und nominiert zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar“, ordnete Ibrahim Maza seinen ersten Auftritt bei einer Ballon d’Or-Verleihung ein. Der 20-Jährige war für den Titel Nachwuchsspieler des Jahres nominiert, belegte am Ende den neunten Platz.

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Nach der Veranstaltung wurde Maza dann eine weitere große Ehre zuteil. Ousmane Dembélé, Vorjahressieger des Ballon d’Or, kommentierte einen Instagram-Post von Maza mit: „Der nächste Ballon d’Or, so Gott will.“ Bedeutet: Dembélé traut dem Mittelfeldmann von Bayer Leverkusen zu, in der Zukunft selbst die prestigeträchtige Auszeichnung zu gewinnen.

Winter-Vorstoß von PSG?

Ist das neben einer schönen Geste zusätzlich als Abwerbeversuch zu verstehen? Schließlich signalisiert ausgerechnet Dembélés Arbeitgeber Paris St. Germain starkes Interesse an Maza. Zuletzt hieß es sogar, PSG wolle den Algerier „um jeden Preis“ verpflichten.

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Laut ‚Sky‘ hat der Champions League-Sieger sein Bestreben bereits bei der Spielerseite hinterlegt. Sogar ein Vorstoß in der Winter-Transferperiode werde in Betracht gezogen. Auch Manchester City soll Mazas Entwicklung beobachten.

Sollte Ibrahim Maza den Lockrufen der Topklubs folgen?
- Ende in 2 Tagen
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Um den Avancen entgegenzuwirken, arbeitet Bayer aktuell an einer Verlängerung mit dem technisch starken Kreativspieler. ‚Sky‘ zufolge ist eine Einigung aber noch nicht absehbar. Die Tür für die europäischen Schwergewichte steht also weiterhin offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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