Real Madrid hat Manu Koné auf der Liste. Wie die ‚as‘ berichtet, wurde der 25-Jährige von der AS Rom zuletzt beobachtet. Ein Transfer in diesem Sommer sei aber nur vorstellbar, wenn noch ein Mittelfeldspieler der Königlichen verkauft werden kann. Kandidaten sind Konés französische Landsmänner Aurélien Tchouaméni (26) und Eduardo Camavinga (23).

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Beide wurden – genau wie Koné – in der Vergangenheit auch bei Manchester United gehandelt. Unter Umständen könnte bis Transferschluss am Dienstag also noch ein Dominoeffekt losgetreten werden. Koné steht in Rom bis 2029 unter Vertrag. 2024 war er für 18 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach in die Ewige Stadt gewechselt. Mittlerweile ist er 19-facher Nationalspieler.