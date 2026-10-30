Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Noah Atubolu bei Eintracht Frankfurt immer besser in Fahrt. Zwar musste der Torhüter in seinen bisherigen acht Einsätzen bereits 18 Gegentore hinnehmen und griff auch schonmal daneben. In den vergangenen Partien gegen den 1. FC Köln (1:0), Borussia Dortmund (0:1) und den Hamburger SV (3:1) erwies er sich jedoch als sicherer Rückhalt. Die Eintracht plant langfristig mit dem 24-Jährigen, der auch in der kommenden Saison die Rolle als Frankfurts Nummer eins übernehmen soll.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, greift die im Leihvertrag verankerte Kaufoption im kommenden Sommer, sofern die Adlerträger den Klassenerhalt schaffen. In diesem doch sehr wahrscheinlichen Fall müssten die Frankfurter nach der Leihgebühr von einer Million weitere zwölf Millionen Euro an den SC Freiburg überweisen. Der mittlerweile ausgeschiedene Sportvorstand Markus Krösche soll mit Atubolu zudem bereits einen Vertrag bis 2031 ausgehandelt haben.

Atubolus langfristiges Ziel bleibt zwar die Premier League, vorerst wird der 24-Jährige seine Karriere jedoch ziemlich sicher bei der Eintracht fortsetzen. Auch innerhalb der Mannschaft hat Atubolu bereits an Stellenwert gewonnen: Inzwischen gehört er dem Mannschaftsrat an.