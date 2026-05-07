Skandal-Entscheidungen gegen Bayern | XXL-Strafe für Piqué

PSG mit tödlichem Fußball

Nachdem das Hinspiel im Champions League-Halbfinale zwischen Bayern München und Paris St. Germain (4:5) vor allem wegen der sportlichen Leistungen Aufsehen erregt hatte, verschob sich der Fokus im Rückspiel am gestrigen Abend auf den Unparteiischen. „Schiri zerstört den Triple-Traum“, titelt die ‚Bild‘ nach dem 1:1-Unentschieden, das das Aus für den deutschen Rekordmeister besiegelte und wettert wegen „Skandal-Entscheidungen gegen Bayern“. Die internationale Presse sieht es etwas nüchterner. Die spanische ‚Sport‘ merkt zwar an, dass das Handspiel von João Pinheiro „aus seltsamen Gründen nicht geahndet wurde“ und der PSG-Akteur nach 20 Minuten „um einen Platzverweis herumkam“, doch mehrheitlich wird vor allem die starke Leistung der Franzosen gelobt.

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„Der FC Bayern verpasst hingegen das zwölfte Finale, weil er nicht so verteidigen kann wie der Gegner, sich in mehr als einer Situation bei Neuer bedanken muss“, erklärt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ freut sich auf ein Finale mit den ehemaligen Barça-Akteuren Mikel Arteta sowie Luis Enrique auf den Trainerbänken und beobachtet: „An Kontroversen mangelte es in München nicht, doch PSG leistete sehr gute Defensivarbeit.“ In Frankreich überwiegt der Stolz. ‚Le Figaro‘ titelt „Unaufhaltsam. Besessen. Heroisch.“ Die ‚L’Équipe‘ analysiert: „Vom totalen Fußball zum tödlichen Fußball: PSG hat gegen Bayern seine Spielweise geändert und sich damit das zweite Champions League-Finale in Folge gesichert.“

Piqué bedroht Schiedsrichter

Der ehemalige Barça-Star Gerard Piqué hat in der spanischen zweiten Liga für einen Eklat gesorgt. Der Klubbesitzer des FC Andorra hat sich nach der Heimniederlage gegen Albacete Balompié (0:1) in der vergangenen Woche laut einer Mitteilung des spanischen Fußballverbands RFEF „leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter“ schuldig gemacht. Der Schiedsrichter hielt im Spielbericht fest, dass Piqué sowohl zur Halbzeit als auch nach Abpfiff ihn und weitere Offizielle verbal attackiert und bedroht habe.

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Konkret soll der 39-Jährige gesagt haben: „Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert.“ Und fügte noch hinzu: „In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land.“ Die Strafe fällt hart aus und beinhaltet eine Innenraum-Sperre für sechs Partien und eine zweimonatige Funktionssperre. Zudem wird der Verein bestraft. Der Tabellenzehnte muss eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen, der VIP- und Logenbereich des Stadions wird für zwei Spiele geschlossen. „Das Ende einer Seifenoper“, analysiert die ‚Marca‘ trocken.