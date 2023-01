Xavi greift nach dem Pokal | Napoli „unantastbar“

Pep auf 180

Nach der gestrigen 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Manchester United sah man lange Gesichter auf Seiten der Skyblues. Eine strittige Abseitsentscheidung beim zwischenzeitlichen 1:1 durch Bruno Fernandes lenkte aber besonders City-Coach Pep Guardiola vom sportlichen Missgeschick ab. Der Spanier war nach Abpfiff stinksauer und meckerte minutenlang über die Entscheidung der Unparteiischen. Die ‚Manchester Evening News‘ sehen andere Gründe für die Derby-Niederlage: „Pep ist sauer – aber es gibt keine Ausreden“, titelt das Blatt am heutigen Sonntag. „70 Prozent Ballbesitz, aber nur sechs Torschüsse – wo ist City?“, wird die untypische Ineffizienz der Pep-Elf moniert.

Xavis große Chance

Händeschüttelnd sehen wir Carlo Ancelotti und Xavi heute Morgen auf der Titelseite der ‚Sport‘. „Der eine ist hungrig, der andere betreibt Völlerei“, schreibt die Zeitung mit Blick auf die unterschiedlich gefüllten Pokalschränke der beiden Trainer. Für Xavi ist der spanische Superpokal die erste Chance auf einen Titel seit seinem Amtsantritt als Trainer des FC Barcelona. „Ein fundamentaler Titel, Barça braucht diesen Sieg als einen Wendepunkt“, schätzt die ‚Sport‘ das Spiel gegen Real Madrid ein. Die ‚as‘ rückt hingegen einen anderen Aspekt in den Fokus: „El Clásico ist nicht irgendein Spiel, das wissen wir in Spanien und das wissen sie hoffentlich auch in Saudi-Arabien“, schreibt das Blatt in Hinblick auf den ungewöhnlichen Austragungsort im Orient. Heute Abend um 20 Uhr steigt das Duell der beiden Branchenprimusse.

Schützenhilfe für Napoli

Die SSC Neapel hat einen großen Schritt in Richtung Scudetto gemacht. Erst gewann die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti phänomenal mit 5:1 gegen Juventus Turin, dann bekam sie auch noch tabellarische Schützenhilfe. Der AC Mailand kam gegen US Lecce nicht über ein 2:2 hinaus und erhöhte Napolis Vorsprung damit auf neun Zähler. „Lecce holt einen Punkt gegen Milan, aber Napoli freut sich mehr darüber“, ist dazu auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘ zu lesen.