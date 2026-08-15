FC Bayern: Sorgen um Laimer

Beim FC Bayern bangt man um Konrad Laimer (29). Für den Allrounder endete die Partie beim Telekom Cup gegen RB Leipzig nach einem Zweikampf mit David Raum (28) bereits nach rund neun Minuten. Laimer musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

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Gestützt von zwei Betreuern verließ der Rechtsfuß humpelnd den Platz. Ob und wie schwer es Laimer erwischt hat, ist noch unklar. Für den österreichischen Nationalspieler kam Verkaufskandidat Sacha Boey (25) in die Partie.

Update (17:55 Uhr): Nicht nur Laimer, sondern auch Min-jae Kim (29) und Jamal Musiala (23) mussten im späteren Verlauf angeschlagen ausgewechselt werden.

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Update (19:41 Uhr): Sportvorstand Max Eberl äußerte sich nach dem Spiel zur Laimer-Verletzung: „Konny hat relativ früh einen Schlag abbekommen, der Fuß ist auch relativ schnell angeschwollen. Deswegen hat man ihn als Vorsichtsmaßnahme rausgenommen. Es war schon so, dass er nicht mehr laufen konnte, er musste gestützt werden. Das hat man gesehen. Ganz rund lief er nicht. Wie lange es dauert, kann ich heute wirklich nicht sagen.“