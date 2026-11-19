Pep Guardiola hat eine Lobeshymne auf Trainerkollege Jürgen Klopp gesungen. „Ich freue mich sehr, dass er zum Coaching zurückgekehrt ist. Fußball braucht Persönlichkeiten wie Jürgen. Ich glaube, dass unter seiner Führung Deutschland es schaffen wird, wieder auf Kurs zu kommen, dass das Team wieder anders wahrgenommen wird, dass die Freude zurückkehrt und die Fans wieder stolz auf ihr Team sein werden. Als ich hörte, dass er euer neuer Nationaltrainer Deutschlands werden würde, war ich begeistert“, schwärmt Guardiola im Bundesliga-Magazin.

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Klopp sei „die Art von Persönlichkeit, die Art von Trainer, die unsere fußballerische Welt zu einem besseren Ort macht. Er hat Charisma und ist ein unglaublicher Kommunikator.“ Guardiola, der Klopp seinen „größten Rivalen“ und „größten Gegner“ in seiner bisherigen Karriere nennt, könne „nicht einmal annähernd beschreiben, wie sehr ich ihn bewundere. Wir sind Freunde. Ich habe ihm versprochen, dass ich auf jeden Fall noch in diesem Jahr nach Deutschland kommen werde, um mit ihm Golf zu spielen, und dass wir danach zusammen essen gehen.“