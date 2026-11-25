In der vergangenen Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) hatte sich Michael Olise (24) eine Vorfußprellung zugezogen. Hoffnung bestand, dass der Offensivstar am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) in der Champions League gegen den OSC Lille mit dabei ist, dafür hat es aber nicht gereicht.

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Nun könnte man davon ausgehen, dass Olise am Samstag (18:30 Uhr) gegen den Hamburger SV wieder zur Verfügung steht, allerdings ließ Vincent Kompany auf der gestrigen Spieltagspressekonferenz viel Raum für Spekulationen – fehlt der Franzose (31 Länderspiele) womöglich sogar ein wenig länger?

Kompany meinte: „In den nächsten zwei Wochen hoffen wir, dass wir Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) wieder fit bekommen, Lucho Díaz wieder fit bekommen und hoffentlich auch Serge Gnabry und Alphonso Davies. Auch Michael wird irgendwann zurückkehren. Hoffentlich müssen wir da nicht zu lange warten.“

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Schmaler Grat

Fakt ist: Die Münchner Offensive ist dieser Tage aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle extrem auf Kante genäht. Entsprechend wäre ein längerer Olise-Ausfall äußerst schmerzhaft. Gleichzeitig kommt es darauf an, kein zu großes Risiko einzugehen. Wann der Ausnahmekönner auf den Platz zurückkehrt, werden sich die Entscheider also gut überlegen.