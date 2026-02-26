Menü Suche
Lingard vor der Unterschrift

von Fabian Ley - Quelle: ESPN Brasil
Jesse Lingard hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Laut ‚ESPN Brasil‘ steht der inzwischen 33-Jährige kurz vor dem Wechsel zu Corinthians. Dem Bericht zufolge befinden sich der brasilianische Erstligist und der offensive Mittelfeldmann in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Seit dem Ende seines Engagements in Südkorea beim FC Seoul zum Jahresanfang ist Lingard vereinslos. Nun soll der frühere Manchester United-Profi beim Klub aus São Paulo einen Einjahresvertrag unterzeichnen. Zuletzt hatte mit Remo ein weiterer brasilianischer Vertreter konkretes Interesse am ehemaligen englischen Nationalspieler (32 Länderspiele) gezeigt.

