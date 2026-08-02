Mondpreis für Laporte

Bei einer Verpflichtung von Aymeric Laporte müssten interessierte Vereine offenbar tief in die Tasche greifen. Wie die ‚as‘ berichtet, wird Athletic Bilbao den Innenverteidiger nicht unterhalb der vertraglich verankerten Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro ziehen lassen. Insbesondere der FC Barcelona soll zuletzt die Fühler nach dem frischgebackenen Weltmeister ausgestreckt haben.

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Laporte war im Sommer vergangenen Jahres für zehn Millionen Euro von Al Nassr zu seinem Jugendklub zurückgekehrt und unterschrieb bei den Basken einen Vertrag bis 2028. Aufgrund seiner guten Leistungen bei der WM hat Barça-Sportdirektor Deco nun beim Abwehrspieler angefragt, ein Zweijahresvertrag steht für den Nationalspieler im Raum. In der Vergangenheit zeigte auch Real Madrid Interesse.