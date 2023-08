Juve bedient sich in Bremen

Werder Bremen hat einen Abnehmer für Dikeni Salifou gefunden. Videomaterial der ‚Gazzetta dello Sport‘ zeigt den 20-jährigen Defensivspieler beim Medizincheck bei Juventus Turin. Eingeplant ist Salifou zunächst für die U23 der Alten Dame.

Der in München geborene Togolese soll zunächst per Leihe kommen, angeblich ist auch eine Kaufoption Teil des Deals. Nach Bremen war Salifou vor einem Jahr vom FC Augsburg gewechselt. Im Werder-Trikot reichte es für einen Kurzeinsatz bei den Profis und 13 Auftritte in der Regionalliga-Mannschaft.