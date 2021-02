Gladbach verhandelt Bénes-Leihe

Nur 144 Einsatzminuten sammelte Lászlo Bénes in dieser Bundesliga-Saison. Die Konkurrenz in Borussia Mönchengladbachs Mittelfeld ist aktuell zu groß für den 23-Jährigen. Und so könnte sich kurzfristig noch eine Trennung auf Zeit ergeben.

Einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zufolge bemüht sich der FC Augsburg um eine Ausleihe bis Saisonende. Dies deckt sich mit FT-Informationen. In Gladbach steht Bénes noch bis 2024 unter Vertrag. Schon in der Rückrunde der Saison 2018/19 war er an Holstein Kiel verliehen.

FT-Meinung