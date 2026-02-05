Wende um Bundesliga-Flirt Durán

Jhon Durán wird sich Zenit St. Petersburg auf Leihbasis anschließen. Nach FT-Informationen befindet sich der 22-jährige Mittelstürmer bereits auf dem Weg nach Russland, um den Transfer zu finalisieren. Das Leihgeschäft bei Fenerbahce wurde vorzeitig abgebrochen.

Durán war während des Winter-Transferfensters auch Thema bei mehreren Bundesligisten, darunter der VfL Wolfsburg. Zuletzt sah es dann nach einem Wechsel zum OSC Lille aus, nun erhält aber der russische Spitzenklub den Zuschlag bei Durán. Der Kolumbianer steht noch bis 2030 bei Al Nassr unter Vertrag. Die Saudi-Araber hatten im Januar des vergangenen Jahres stolze 77 Millionen Euro Ablöse an Aston Villa gezahlt.