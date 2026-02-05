Menü Suche
Kommentar
FT-Info FT-Kurve Premier League

Wende um Bundesliga-Flirt Durán

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Info
1 min.
Jhon Durán macht Indianer-Move @Maxppp

Jhon Durán wird sich Zenit St. Petersburg auf Leihbasis anschließen. Nach FT-Informationen befindet sich der 22-jährige Mittelstürmer bereits auf dem Weg nach Russland, um den Transfer zu finalisieren. Das Leihgeschäft bei Fenerbahce wurde vorzeitig abgebrochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durán war während des Winter-Transferfensters auch Thema bei mehreren Bundesligisten, darunter der VfL Wolfsburg. Zuletzt sah es dann nach einem Wechsel zum OSC Lille aus, nun erhält aber der russische Spitzenklub den Zuschlag bei Durán. Der Kolumbianer steht noch bis 2030 bei Al Nassr unter Vertrag. Die Saudi-Araber hatten im Januar des vergangenen Jahres stolze 77 Millionen Euro Ablöse an Aston Villa gezahlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Zenit
Fenerbahce
Nassr
Jhon Durán

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Zenit Logo Zenit Sankt Petersburg
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Nassr Logo Al Nassr
Jhon Durán Jhon Durán
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert