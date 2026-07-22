Bayer Leverkusen verfolgt in diesem Sommer die Marschroute, hauptsächlich junge Talente zu verpflichten. Nach den Transfers von Afonso Moreira (21) und Kennet Eichhorn (16) könnte nun der nächste Vollzug folgen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht die Werkself kurz vor der Verpflichtung von Luca Erlein. Die Ablösesumme beträgt zwei Millionen Euro plus Boni. Der 19-Jährige ist noch bis 2029 an die TSG Hoffenheim gebunden. Im vergangenen Winter zeigte auch Eintracht Frankfurt Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erlein soll in Leverkusen einen Kontrakt bis 2031 unterschreiben. Anders als Moreira oder Eichhorn ist der Rechtsverteidiger jedoch nicht direkt für die erste Mannschaft eingeplant. Der deutsche U19-Vize-Europameister soll in der kommenden Saison direkt in die 2. Bundesliga verliehen werden. Der Rechtsfuß kam bei den Kraichgauern in der vergangenen Spielzeit für die Zweitvertretung in der dritten Liga zum Einsatz.

Eine Bewährungsprobe bei den Profis blieb Erlein in Hoffenheim bislang verwehrt, lediglich in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen St. Pauli (9:10 n. E.) stand der Defensivakteur im Kader. Das TSG-Eigengewächs soll bei Bayer nun behutsam aufgebaut werden. Ein potenzieller Leihklub für die kommende Spielzeit wird noch nicht genannt.