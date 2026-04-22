Traumjob für Terzic in Sicht?

Beim FC Chelsea brennt der Baum. Nach der desaströsen 0:3-Pleite gegen Brighton & Hove Albion verdichten sich die Zeichen, dass Trainer Liam Rosenior nach nur wenigen Monaten im Amt schon wieder seine Koffer packen muss. Eine Liste potenzieller Nachfolger haben die Chelsea-Bosse laut einem Bericht von ‚RMC‘ bereits erstellt.

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Auf dieser stehe unter anderem auch Edin Terzic, der seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024 weiterhin ohne Anstellung ist. Der 43-Jährige wird nach Informationen von ‚RMC‘ aller Voraussicht nach in Kürze bei einem neuen Verein unterschreiben.

Ob Terzic seine Zelte am Ende tatsächlich in London oder doch andernorts aufschlagen wird, bleibt abzuwarten. Vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass der Ex-BVB-Coach, der in England bereits bei West Ham United Erfahrungen als Co-Trainer sammelte, Topkandidat auf das Erbe von Ernesto Valverde bei Athletic Bilbao sei.

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Auch Iraola bei Chelsea gehandelt

Mit Andoni Iraola nennt ‚RMC‘ einen weiteren Namen als möglichen Rosenior-Nachfolger bei Chelsea. Zum Spanier, der auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wird, habe der Klub-Weltmeister bereits ersten Kontakt geknüpft. Allerdings steht Iraola noch bis Saisonende beim AFC Bournemouth unter Vertrag. Daher sei bei den Blues auch eine Interimslösung bis zum Sommer nicht ausgeschlossen.