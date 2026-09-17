Jürgen Klopp möchte beim DFB einiges umkrempeln. Im XXL-Kader der deutschen Nationalmannschaft finden daher auch Akteure Platz, die unter normalen Umständen wohl noch nicht nominiert worden wären. So auch Bambasé Conté, der nach Informationen der ‚Bild‘ vom neuen Bundestrainer für die anstehende Länderspielpause berufen wird.

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Der 23-Jährige ist in diesem Sommer nach einem erfolgreichen Leihjahr bei der SV Elversberg zu seinem Jugendklub TSG Hoffenheim zurückgekehrt. Conté kam bisher in allen Pflichtspielen der Kraichgauer zum Einsatz und steuerte dabei bereits drei Vorlagen bei.

Der variabel einsetzbare Offensivmann lief für die TSG in der laufenden Spielzeit sowohl auf dem rechten Flügel als auch als Teil einer Doppelspitze auf. Zudem kann der Linksfuß im offensiven Mittelfeld agieren. In der vergangenen Saison erzielte Conté in 27 Pflichtspielen für Elversberg vier Tore und bereitete fünf weitere vor.