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Bundesliga

Gladbach verhandelt über Reyna-Verkauf

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Giovanny Renya im Gladbach-Trikot @Maxppp

Womöglich heuert Giovanni Reyna (23) in diesem Sommer in der Ligue 1 an. ‚The Athletic‘ zufolge baggert Racing Straßburg an dem US-amerikanischen Nationalspieler (43 Länderspiele). Die Franzosen haben laut ‚Sky‘ sogar schon Kontakt zu Borussia Mönchengladbach aufgenommen, um den Transfer voranzutreiben.

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Reyna war erst im vergangenen Jahr für vier Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Fohlen gewechselt, konnte sich am Niederrhein aber nicht nachhaltig durchsetzen. Jetzt scheint Gladbach einem schnellen Abgang des Mittelfeldspielers offen gegenüberzustehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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