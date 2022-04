Rostock will Sextett halten

Hansa Rostock will im Sommer ein halbes Dutzend seiner Leistungsträger halten. Innenverteidiger Damian Roßbach (29), die Mittelfeldspieler Lukas Fröde (27, ausgeliehen vom Karlsruher SC), Simon Rhein (23 und Hanno Behrens (32) sowie die Stürmer Danylo Sikan (21, ausgeliehen von Shakhtar Donetsk) und John Verhoek (33) sollen nach Wunsch ihres Vereins auch in der kommenden Saison in Rostock spielen. Das berichtet der ‚kicker‘.

Alle sechs Verträge laufen nach dieser Spielzeit aus und sollen verlängert respektive von Leih- zu langfristigen Arbeitsverträgen umgewandelt werden. Priorität dürfte vor allem Toptorjäger Verhoek genießen, mit 16 Ligatoren Hansas Lebensversicherung in dieser Spielzeit.