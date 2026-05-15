Nächste Eskalation: Auch Mbappé verliert die Nerven

Wie sich ein stolzer Weltklub innerhalb weniger Wochen zu einer reinen Chaos-Veranstaltung verwandeln kann, zeigt Real Madrid dieser Tage eindrucksvoll. Seinen Lauf genommen hat das Unheil wohl schon mit der überhasteten Entlassung von Xabi Alonso, die Álvaro Arbeloa auf den Trainerposten spülte. Seitdem hat sich wenig zum Besseren gewandelt. Spieler geraten heftig aneinander, Präsident Florentino Pérez verliert völlig die Nerven – und jetzt platzt Kylian Mbappé der Kragen.

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Beim gestrigen 2:0-Erfolg gegen Real Oviedo saß der 27-Jährige 68 Minuten auf der Bank. Bei seiner Einwechslung wurde Mbappé dann mit einem gellenden Pfeifkonzert von den Real-Fans empfangen, die ihm offensichtlich noch seinen Italien-Trip vor einigen Wochen krummnahmen. Für Mbappé war das größere Ärgernis als das Pfeifkonzert aber die Tatsache, dass ihm in Vinicius Jr., Gonzalo García und Franco Mastantuono gleich drei andere Stürmer vor die Nase gesetzt wurden: „Arbeloa hat mir gesagt, ich bin der vierte Stürmer“, so Mbappé nach dem Spiel, was sein Trainer auf der Pressekonferenz prompt verneinte: „Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht einmal vier Stürmer. Wahrscheinlich hat er mich nicht verstanden.“

Scharfe Kritik an Arbeloa

Außerdem legte der Trainer nach: „Für mich ist es klar, dass ein Spieler, der kurz davor noch nicht einmal reisen konnte, nicht direkt danach von Anfang an spielen kann.“ Es waren nicht die einzigen Giftpfeile, die nach der gestrigen Partie öffentlich zwischen Mbappé und Arbeloa hin- und herflogen. Mbappé stellte etwa fest, dass Real in der zweiten Saisonhälfte – und damit unter Arbeloa – Struktur und Spielidee völlig verloren habe. Arbeloa erwiderte: „Sicher hat er in der ersten Saisonhälfte mehr Tore erzielt als in der zweiten …“

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Das Unverständnis von Mbappé, auf der Bank zu sitzen, brachte Arbeloa aber endgültig zur Weißglut: „Solange ich auf diesem Stuhl sitze, bin ich derjenige, der entscheidet, wer spielt und wer nicht.“ Und weiter: „Es ist mir egal, wie ihre Namen lauten. Wenn es ihnen gefällt, gut, und wenn nicht, können sie auf den Nächsten warten.“

Mbappé will nicht gehen

Da Arbeloa nach der Saison wohl ohnehin Geschichte ist, wird Mbappé wohl genau das tun und seine Hoffnung in den kommenden Trainer setzen, der voraussichtlich José Mourinho sein wird. Denn trotz der schwachen Saison denkt der französische Nationalspieler nicht daran, die Königlichen zu verlassen. „Ich bin sehr glücklich in Madrid. Warum sollte ich gehen wollen?“, fragte er in der Mixed Zone.

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Der beste Torjäger der Saison muss sich seinen Status bei den Blancos aber erst wieder verdienen. Gemeinsam mit Vini ist er inzwischen im Zentrum der Kritik der Fans. Der Bericht der ‚as‘, dass Mbappé beim Clásico in der vergangenen Woche eigentlich fit gewesen wäre, dürfte das Feuer eher weiter entflammen. Denn als Mbappé erfuhr, dass er nicht von Beginn an auflaufen würde, brach er das Abschlusstraining ab und fehlte anschließend im Kader.

Real kratzt am eigenen Image

Dass er gestern dann auch noch Florentino Pérez – ebenfalls im Auge des Fan-Zorns – in höchsten Tönen lobte und verteidigte, war wohl auch nicht sonderlich hilfreich. Der Fall Mbappé zeigt erneut eindrucksvoll, wie Real in den vergangenen Tagen mit aller Macht am eigenen Image kratzt.