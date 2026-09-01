Deadline Day: 11 neue Attraktionen für die Bundesliga

Borussia Dortmund leiht Offensivspieler Ethan Nwaneri (19) als Reaktion auf die Verletzung von Giannis Konstantelias (23) vom FC Arsenal aus. Das Gesamtpaket beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Marcel Regula (19/Zaglebie Lubin) wird dagegen nicht kommen.

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Außerdem steht Bayer Leverkusen vor einem teuren Doppelschlag für die rechte Seite. Guéla Doué (23) wechselt für bis zu 37,5 Millionen Euro von Racing Straßburg zum Werksklub und ist bereits vor Ort. Bei Moussa Diaby (27) scheint der Transferkrimi für Bayer positiv auszugehen. Nach zwischenzeitlichem Zögern soll Al Ittihad am Dienstagmorgen laut dem ‚kicker‘ „positive Signale“ gesendet haben, 27 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Ebenfalls zwei Zugänge erwartet RB Leipzig am Deadline Day. Die Dienste von Neuner Marc Guiu (20/FC Chelsea) lassen sich die Sachsen 16 bis 17 Millionen Euro kosten. Mittelfeldspieler Neil El Aynaoui (25/AS Rom) kommt zunächst per Leihe (vier Millionen Gebühr), kann im kommenden Jahr aber für 25 Millionen Euro per Kaufoption festverpflichtet werden.

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Viele neue Außenverteidiger

Und auch beim SV Werder Bremen steht ein neues Duo auf der Matte. Moussa Ndiaye (24/RSC Anderlecht) und Arthur (23/Bayer Leverkusen) beheben den personellen Engpass auf den defensiven Außenbahnen. Beide Verteidiger werden ohne Kaufoption ausgeliehen.

Gleich drei Verpflichtungen kündigen sich beim Hamburger SV an. Spielmacher Fábio Vieira (26/FC Arsenal) sowie Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi (24/KRC Genk) kosten gemeinsam bis zu 19 Millionen Euro, Linksverteidiger David Möller Wolfe (24) wird auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers losgeeist.

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Darüber hinaus bedient sich der SC Freiburg beim Karlsruher SC. Bis zu zehn Millionen Euro Ablöse fließen für Angreifer Louey Ben Farhat (20), der die angebrochene Saison aber in Liga zwei zu Ende spielen soll. An dem Tunesier (zwei Länderspiele) war zwischenzeitlich auch Eintracht Frankfurt dran, das heute noch Überraschungen auf Zugangsseite aus dem Hut zaubern will.