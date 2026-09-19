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Angebot für Richarlison

von David Hamza - Quelle: ESPN
1 min.
Richarlison schaut nach unten @Maxppp

Shabab Al Ahli beißt sich im Poker um Richarlison (28) die Zähne aus. Laut ‚ESPN‘ hat der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Transferfenster noch geöffnet ist, Tottenham Hotspur ein Angbeot für den Stürmer vorgelegt. Dieses sollen die Spurs aber abgelehnt haben. In London hoffe man auf einen lukrativeren Ausweg im Winter-Transferfenster.

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Richarlison, vertraglich nur noch bis zum Sommer gebunden, stand bei den vergangenen vier Spielen in Folge nicht im Kader. Zuletzt zerschlugen sich bereits Wechsel zum FC Everton, zu Trabzonspor und Vasco da Gama. Tottenham hatte Richarlison vor vier Jahren für 58 Millionen Euro von Everton verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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