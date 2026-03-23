96-Zoff: Die Hintergründe zum Schmadtke-Aus

Uneinigkeit über die zukünftige Ausrichtung des Vereins ist offenbar der Grund für die vorzeitige Trennung von Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke und Hannover 96. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll es im Tagesgeschäft auf Führungsebene zunehmend Probleme gegeben haben, die dann bei einer Aufsichtsratssitzung zu „einem großen Knall“ geführt haben soll. Schmadtke habe demzufolge eine deutliche Erhöhung des Personaletats, derzeit bei etwa 18 Millionen Euro, gefordert, um die Niedersachsen wettbewerbsfähig zu halten. Dem wollten die Investoren um den Hauptgesellschafter Martin Kind jedoch nicht zustimmen.

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Kind soll sich laut der Boulevardzeitung zudem permanent ins Tagesgeschäft des Klubs eingemischt haben, was dem Sport-Boss sauer aufstieß. Auch zwischen Trainer Christian Titz und Schmadtke gab es offenbar Spannungen. Der Ex-Torwart sah die Entscheidungen von Titz laut ‚Bild‘ „sehr kritisch und hinterfragte permanent Spielweise und Mannschaftsführung“. Nach lediglich drei Monaten war die Zeit von Schmadtke an der Leine schon wieder vorbei. Hannover diskutiert derzeit eine interne Nachfolge, Ralf Becker könnte vom Sportdirektor zum Geschäftsführer aufsteigen.