Gittens vor Blitz-Abflug | 60-Millionen-Zugang für Chelsea?

Noch am gestrigen Montagabend schloss Roma-Trainer Piero Gasperini einen Abgang von Manu Koné (25) aus, jetzt scheint doch wieder Bewegung in die Personalie zu kommen. Gianluca Di Marzio berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Giallorossi und dem FC Chelsea über einen Transfer des Mittefeldspielers.

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Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von umgerechnet 60 Millionen Euro für den französischen WM-Fahrer. Derweil könnte Jamie Gittens (22) im Zuge des Koné-Deals den umgekehrten Weg antreten, berichtet ‚Sky Italia‘.

Update (11:16 Uhr): Laut ‚Sky Italia‘ ist der Koné-Wechsel wegen Gasperini geplatzt, er wolle den Leistungsträger auf keinen Fall abgeben. Auf den geplanten Gittens-Deal habe das keine Auswirkungen.

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Wollte Chelsea den Flügelflitzer bis zuletzt eigentlich nicht abgeben, zeichnet sich den italienischen Berichten zufolge mittlerweile eine Leihe nach Rom ab. Im vergangenen Jahr war der Engländer für 56 Millionen Euro von Borussia Dortmund an die Stamford Bridge gewechselt.