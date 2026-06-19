Bringt der VfB Stuttgart den abwanderungswilligen Justin Diehl (21) bei der Ligakonkurrenz unter? Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge streckt zumindest ein Bundesligist die Fühler nach dem Angreifer aus, der in der abgelaufenen Spielzeit lediglich für Stuttgarts Zweitvertretung zum Einsatz kam (sieben Scorerpunkte in 21 Drittliga-Partien).

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus seien Hannover 96 und zwei weitere nicht genannte Zweitligisten an Diehl dran. Der frühere deutsche U20-Nationalspieler trennte sich laut der ‚Bild‘ aber erst kürzlich von seiner Berateragentur aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Konkret sollen die interessierten Klubs um den 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden nicht Diehls Ansprüchen entsprochen haben.