Gespräche laufen: Zieht es Aubameyang in die MLS?

Für zwölf Millionen Euro hat der FC Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang im vergangenen September vom FC Barcelona an Bord geholt. Bei den Blues besitzt der Gabuner noch einen Vertrag bis 2024. Dass der Stürmer den Kontrakt erfüllt, wird zunehmend unwahrscheinlicher.

In der vergangenen Woche haben die Londoner Aubameyang aus ihrem Champions League-Kader gestrichen. Darauf hat der einstige Dortmunder einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge „geschockt und enttäuschst“ reagiert. Quellen, die dem Spieler nahestehen, seien davon überzeugt, dass Chelsea den Stürmer aus dem Verein drängen wolle.

Angesichts seiner Degradierung könnte der 33-Jährige Chelsea zeitnah verlassen. Eine entsprechende Möglichkeit tut sich laut ‚Relevo‘ in den USA auf. Die spanische Website berichtet, dass sich der Los Angeles FC in konkreten Gesprächen mit den Blues befindet, um den Rechtsfuß in die MLS zu lotsen.

Bale-Nachfolger?

Beim LAFC könnte Aubameyang auf Gareth Bale folgen, der Anfang Januar seine aktive Laufbahn für beendet erklärt hatte. Zudem befindet sich im Kader der Kalifornier mit dem 19-jährigen Nathan Ordaz lediglich ein gelernter Stürmer.