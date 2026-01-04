Rosenior: „Es ist offensichtlich…“

Liam Rosenior lässt die Katze noch nicht aus dem Sack. Im Anschluss an das gestrige 1:1-Remis gegen den OGC Nizza sagte der Cheftrainer von Racing Straßburg, der zeitnah beim FC Chelsea als neuer Übungsleiter installiert werden soll: „Es ist offensichtlich unser Partnerklub. Trotzdem möchte ich mich voll und ganz auf Straßburg konzentrieren, weil dieser Verein mir so viel gegeben hat, so viele schöne Erinnerungen, die Spieler, die Fans, die Stadt. Wie ich schon zuvor gesagt habe: Wenn etwas passiert, dann passiert es. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch nichts passiert.“

Zum Kontext: Unter der Woche trennte sich Chelsea nach rund eineinhalb Jahren von Enzo Maresca. Zeitnah wollen die Blues die Nachfolge klären. In der Pole Position wähnt sich Rosenior, der seit Sommer 2024 gute Arbeit in Frankreich leistet. Der 41-jährige Engländer ließ durchblicken: „Die Dinge sind nicht konkret, aber Interesse könnte bestehen, wir werden sehen.“ Immerhin wolle Rosenior auf „dem höchsten fußballerischen Level“ arbeiten.