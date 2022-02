Hinter ter Stegen: Wer wird Barças Nummer zwei?

Beim FC Barcelona plant man die Verpflichtung eines neuen Torwarts im Sommer. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, befassen sich die Verantwortlichen mit einer ganzen Liste an Namen. Demnach stehen Bono (30, FC Sevilla), Illan Meslier (21, Leeds United), Alban Lafont (23, FC Nantes), Maarten Vandevoordt (19, KRC Genk) und Bartlomiej Dragowski (24, AC Florenz) auf der Liste. Laut der spanischen Zeitung hält man bei den Blaugrana aber auch auf Iñaki Peña, den man jüngst bis Saisonende an Galatasaray verliehen hat, weiter große Stücke.

Bei den Katalanen spielt Marc-André ter Stegen eine etwas holprige Saison, es häufen sich kleinere Fehler. Dennoch ist er die unangefochtene Nummer eins, wurde jüngst von Trainer Xavi in seiner Rolle bestätigt. Die Verpflichtung einer neuen Nummer zwei soll aber für einen „echten Wettbewerb“ sorgen, „um ihn und die Mannschaft besser zu machen.“ Der 29-Jährige bestritt in dieser La Liga-Saison 20 von 22 Spielen über die volle Länge, fehlte an den ersten zwei Spieltagen lediglich wegen einer Knie-OP.