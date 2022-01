Barça-Angebot für Ausnahmetalent Endrick?

Der FC Barcelona will sich offenbar eines der größten Talente des Weltfußballs angeln. Nach übereinstimmenden Medienberichten in Brasilien planen die Blaugrana, ein Angebot bei Palmeiras São Paulo für Stürmerjuwel Endrick einzureichen.

Barças Idee: Den 15-Jährigen, der in seiner Heimat für die Darbietungen in Palmeiras‘ U20 abgefeiert wird, bis zur Volljährigkeit in São Paulo spielen lassen, ehe nach zwei weiteren Spielzeiten der große Schritt nach Katalonien folgt.