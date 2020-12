Ambrosius: Signal an den HSV

Im Zuge der laufenden Vertragsverlängerungsgespräche mit dem Hamburger SV macht Stephan Ambrosius kein Geheimnis daraus, gerne bei den Rothosen bleiben zu wollen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 22-Jährige: „Mein Berater ist im engeren Austausch mit dem Verein. Als gebürtiger Hamburger ist es das Beste, für den HSV zu spielen.“ Das Vertragspapier des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung bis 2024 ist dem Vernehmen nach nur noch eine Formsache.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen bei den Profis gelang dem Eigengewächs in dieser Spielzeit der Durchbruch beim HSV. Unter Trainer Daniel Thioune ist der 1,83 Meter große Abwehrspieler gesetzt und stand in zehn seiner bisherigen elf Pflichtspiele in der Startelf. An Stelle eines Abschied denkt Ambrosius daher an die Zukunft bei seinem Heimatklub: „Mein Traum ist es, mit dem HSV aufzusteigen. Jeder im Verein weiß, dass wir demütig bleiben sollten und immer 100 Prozent geben müssen. Wenn uns das gelingt, sind wir so stark, dass nichts dagegen sprechen sollte.“