Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gulácsi lehnt Top-Angebot ab

von David Hamza - Quelle: Bild
Péter Gulácsi mit seinen Kollegen @Maxppp

Péter Gulácsi hätte im Januar zu Tottenham Hotspur wechseln können. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Londoner dem 35-jährigen Torhüter einen gut dotierten Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison in Aussicht stellten. Gulácsi habe sich letztlich mit Blick auf „das Herz und das Veto seiner Familie“ für einen Verbleib bei RB Leipzig entschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen auslaufenden Vertrag verlängerte der Ungar dort am Montag bis 2027. Seinen Status als Nummer eins muss er in der kommenden Saison aber voraussichtlich an Maarten Vandevoordt (23) abdrücken, der ein frisches Arbeitspapier bis 2030 unterschrieben hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Spurs
Péter Gulácsi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Péter Gulácsi Péter Gulácsi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert