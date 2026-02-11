Gulácsi lehnt Top-Angebot ab

Péter Gulácsi hätte im Januar zu Tottenham Hotspur wechseln können. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Londoner dem 35-jährigen Torhüter einen gut dotierten Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison in Aussicht stellten. Gulácsi habe sich letztlich mit Blick auf „das Herz und das Veto seiner Familie“ für einen Verbleib bei RB Leipzig entschieden.

Seinen auslaufenden Vertrag verlängerte der Ungar dort am Montag bis 2027. Seinen Status als Nummer eins muss er in der kommenden Saison aber voraussichtlich an Maarten Vandevoordt (23) abdrücken, der ein frisches Arbeitspapier bis 2030 unterschrieben hat.