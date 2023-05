Wohl das Saison-Aus: Juve gibt Pogba-Diagnose bekannt

Paul Pogba wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr für Juventus Turin auf den Platz zurückkehren. Wie die Alte Dame mitteilt, hat sich der Mittelfeldspieler beim 2:0-Sieg über Cremonese einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Gegen den Aufsteiger musste Pogba unter Tränen bereits in der 24. Minute vom Platz. Der Franzose hat nach Vereinsangaben bereits mit der Reha begonnen.

Für den 30-Jährigen ist es der nächste bittere Rückschlag in dieser Saison. Der im vergangenen Sommer von Manchester United gekommene Rechtsfuß hatte sich in den zurückliegenden Wochen nach monatelangen Verletzungsproblemen ins Team von Trainer Massimiliano Allegri zurückgekämpft. Magere 108 Einsatzminuten stehen für Pogba bisher zu Buche. Gut möglich, dass es angesichts der erneuten Ausfalldauer in dieser Spielzeit dabei bleibt.

