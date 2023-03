Fast fix: Bayern einigt sich mit Choupo-Moting

Der FC Bayern wird in Kürze eine wichtige Personalentscheidung verkünden können. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der deutsche Rekordmeister mit Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das Arbeitspapier ist demzufolge bis zum Sommer 2024 datiert. Das Gehalt von bislang sieben Millionen Euro pro Jahr (inklusive Boni) soll deutlich angehoben werden.

Eine ein- oder beidseitige Verlängerungsoption existiert laut dem Bezahlsender nicht. Damit bleibt Bayern seiner Linie treu, mit Spielern jenseits der 30 bevorzugt um ein Jahr zu verlängern. Während in den vergangenen Tagen bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sein soll, haben die Beteiligten den Deal nun über die Ziellinie gebracht.

In der laufenden Saison hat Choupo-Moting mit seinen Auftritten großes Ansehen im In- und Ausland erworben. Jahrelang stand der 33-Jährige im Schatten von Weltklassemann Robert Lewandowski. Im vergangenen Sommer wechselte der Pole bekanntlich zum FC Barcelona und wird seitdem formidabel von Choupo-Moting ersetzt. Starke 16 Tore erzielte der gebürtige Hamburger bislang in dieser Spielzeit.