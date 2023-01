Werder: Leistungsbezogene Füllkrug-Verlängerung?

Frank Baumann schließt eine Vertragsverlängerung mit Niklas Füllkrug zu angepassten Bezügen nicht aus. Gegenüber der ‚Bild‘ schildert Werder Bremens Geschäftsführer Sport: „Ich bin ein großer Befürworter, Verträge den Leistungen anzupassen. Niclas ist einer unserer Top-Verdiener. Trotzdem kann man sich Richtung Sommer damit auseinandersetzen.“

Auch von einem Abgang des 29-Jährigen will Baumann vorerst nichts wissen: „Ich bin optimistisch, dass er bleibt. Wir haben keinen Druck, ihn verkaufen zu müssen. Wir brauchen Niclas, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“ Füllkrugs Kontrakt läuft noch bis 2025. In der aktuellen Saison kommt der Stürmer in 17 Pflichtspielen auf elf Treffer sowie drei Assists.

