Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Erneute Sorgen um Dembélé

von Julian Jasch
Ousmane Dembélé liegt auf dem Rasen @Maxppp

Ousmane Dembélé (28) droht eine weitere Zwangspause. Beim gestrigen 3:2-Sieg von Paris St. Germain gegen die AS Monaco musste der Ballon d’Or-Sieger bereits nach 26 Minuten verletzungsbedingt den Platz verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber geben, wie schlimm die Blessur ausfällt. Der 57-fache französische Nationalspieler hat immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
UEFA Champions League
PSG
Ousmane Dembélé

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
UEFA Champions League UEFA Champions League
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert