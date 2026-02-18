Ligue 1
Erneute Sorgen um Dembélé
Ousmane Dembélé (28) droht eine weitere Zwangspause. Beim gestrigen 3:2-Sieg von Paris St. Germain gegen die AS Monaco musste der Ballon d’Or-Sieger bereits nach 26 Minuten verletzungsbedingt den Platz verlassen.
Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber geben, wie schlimm die Blessur ausfällt. Der 57-fache französische Nationalspieler hat immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen.
