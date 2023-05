Transfer-Coup: Leverkusen verpflichtet Grimaldo

Im Rennen um die Unterschrift von Alejandro Grimaldo geht Bayer Leverkusen als Sieger hervor. Wie der Bundesligist mitteilt, unterzeichnet der spanische Linksverteidiger einen Vertrag bis 2027 beim Bundesligisten vom Rhein. Bereits gestern wurde vom bestandenen Medizincheck berichtet, nun meldet die Werkself offiziell Vollzug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Werben um den sehr begehrten ablösefreien Profi setzte sich Leverkusen unter anderem gegen den FC Barcelona, den AC Mailand, Borussia Dortmund, Juventus Turin und den FC Fulham durch. Dem Vernehmen nach kassiert Grimaldo ein doppeltes Jahresgehalt als Handgeld. Dennoch darf die Verpflichtung des 27-Jährigen als Schnäppchen verbucht werden. Da sein Vertrag bei Benfica Lissabon im Sommer ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Lese-Tipp

Bayer 04: Die Zahlen zum Grimaldo-Deal

„Alejandro Grimaldo ist ein wendiger, sehr spielstarker Außenverteidiger, taktisch sehr versiert. Er ist torgefährlich und verfügt über viel Erfahrung und Klasse“, beschreibt Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes den Neuzugang, „wir freuen uns, dass wir Alejandro von unserem ambitionierten Konzept für die kommenden Jahre überzeugen konnten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Grimaldo ist der Wechsel von Portugal nach Deutschland „eine spannende Herausforderung. Ich habe sieben Jahre lang bei einem europäischen Topverein gespielt“, betont der Linksfuß, „aber mich reizt es einfach, nun auch in der Bundesliga meine Stärken zu zeigen. Sie ist für mich eine der besten Ligen in Europa, und was das Ambiente und die Stimmung in den Stadien angeht, sicherlich einzigartig. Dass sich ein Bundesliga-Klub wie Bayer 04 um mich bemüht hat, macht mich sehr stolz.“